Майже всі регіони України не готові до ослаблення карантину: список

Станом на 21 вересня до ослаблення карантину в Україні не готові майже всі регіони. У переважній більшості областей перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, на сьогодні критеріям відповідають лише дві області - Кіровоградська і Херсонська.

Таким чином, карантин не готові послабити:

Київ

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

У всіх перерахованих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. При нормі не більше 40 у Київі даний критерій становить 151,2, у Тернопільській області - 390,9, в Чернівецькій - 210,4. Середній показник по Україні - 105,8.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Україні діє нове карантинне зонування. Зокрема, в так званій "червоній зоні" більше немає обласних центрів, оскільки на рівні уряду змінили критерії визначення зони з найбільш жорсткими карантинними обмеженнями.

За минулу добу в Україні підтвердили ще 2 675 випадків коронавірусу. Найбільш напружена ситуація в Києві, Харківській та Львівській областях. З початку епідемії COVID-19 діагностували у понад 178 тисяч осіб.