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До реєстрації в ЄС: у Німеччині вже домовилися з РФ про поставку 2,5 млн доз "Супутника V"

Автор: Инна Собора

Влада федеральної землі Баварія (Німеччина) оголосила про плани закупити 2,5 млн доз російської вакцини від коронавіруса "Супутник V". В Євросоюзі її поки не зареєстрували.

Про це пише DW.

За словами міністра охорони здоров'я Баварії Клауса Холечека, Баварія вже підписала заяву про наміри з відповідною російської структурою щодо поставок "Супутника V".

Зазначається, що виробництво препарату протягом 2021 року може початися на заводі в баварському місті Іллертиссен. При цьому Холечек назвав російську вакцину "високоефективною".

Європейський регулятор лікарських засобів (EMA) поки перевіряє вакцину на безпеку застосування. Перевірку проводять за тією ж методикою, яка раніше була використана по відношенню до інших, вже допущених до застосування в ЄС препаратів.

Раніше повідомлялося, що Німеччина закликала Єврокомісію почати процедуру закупівлі російської вакцини "Супутник V".

РБК-Україна писало, що Словаччина не може схвалити використання російської вакцини від коронавіруса "Супутник V" на території своєї країни.

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