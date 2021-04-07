До реєстрації в ЄС: у Німеччині вже домовилися з РФ про поставку 2,5 млн доз "Супутника V"

Влада федеральної землі Баварія (Німеччина) оголосила про плани закупити 2,5 млн доз російської вакцини від коронавіруса "Супутник V". В Євросоюзі її поки не зареєстрували.
Про це пише DW.
За словами міністра охорони здоров'я Баварії Клауса Холечека, Баварія вже підписала заяву про наміри з відповідною російської структурою щодо поставок "Супутника V".
Зазначається, що виробництво препарату протягом 2021 року може початися на заводі в баварському місті Іллертиссен. При цьому Холечек назвав російську вакцину "високоефективною".
Європейський регулятор лікарських засобів (EMA) поки перевіряє вакцину на безпеку застосування. Перевірку проводять за тією ж методикою, яка раніше була використана по відношенню до інших, вже допущених до застосування в ЄС препаратів.
Раніше повідомлялося, що Німеччина закликала Єврокомісію почати процедуру закупівлі російської вакцини "Супутник V".
РБК-Україна писало, що Словаччина не може схвалити використання російської вакцини від коронавіруса "Супутник V" на території своєї країни.