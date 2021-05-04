Регулятор ЄС почав огляд вакцини Sinovac, яку застосовує Україна

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) приступило до безперервного огляду китайської вакцини від коронавірусу Sinovac . Це є першим кроком для її можливого схвалення на території ЄС.

Повідомляється, що рішення про початок огляду засноване на результатах лабораторних досліджень і клінічних досліджень, які підтверджують, що вакцина Sinovac викликає вироблення антитіл.

У той же час уточнюється, що поки не було подано заявку на отримання дозволу на продаж вакцини Sinovac. На сьогодні EMA проводить попередній огляд ще трьох вакцин: CureVac, Novavax і російського "Супутника V".

Поточний огляд триватиме до тих пір, поки "не буде достатньо доказів для офіційної заяви на отримання дозволу на продаж". Терміни поки не називаються.

Зазначимо, вакцина Sinovac активно застосовується в Україні. Схвалення її в Європейському союзі означатиме те, що її визнаватимуть у так званих "паспортах вакцинації" для поїздок до ЄС.