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Регулятор ЕС начал обзор вакцины Sinovac, которую применяет Украина

Новина українською → Амстердам, Вторник 04 мая 2021 16:43
Регулятор ЕС начал обзор вакцины Sinovac, которую применяет Украина Фото: вакцину Sinovac могут одобрить в ЕС (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приступило к непрерывному обзору китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Это является первым шагом для ее возможного одобрения на территории ЕС.

Об этом пишет AP.

Сообщается, что решение о начале обзора основано на результатах лабораторных исследований и клинических исследований, которые подтверждают, что вакцина Sinovac вызывает выработку антител.

В то же время уточняется, что пока не была подана заявка на получение разрешения на продажу вакцины Sinovac. На сегодня EMA проводит предварительный обзор еще трех вакцин: CureVac, Novavax и российского "Спутника V".

Текущий обзор будет продолжаться до тех пор, пока "не будет достаточно доказательств для официального заявления на получение разрешения на продажу". Сроки пока не называются.

Отметим, вакцина Sinovac активно применяется в Украине. Одобрение ее в Европейском союзе будет означать то, что ее будут признавать в так называемых "паспортах вакцинации" для поездок в ЕС.

Напомним, в конце апреля в Украину прибыла вторая партия вакцины Sinovac в объеме 500 тысяч доз. Она используется для вакцинации людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают, педагогов, олимпийцев и паралимпийцев, сотрудников патрульной полиции.

Также ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о графике поставок вакцин в Украину.

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