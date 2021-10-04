Регулятор ЄС рекомендував бустерні дози Pfizer і Moderna. Але поки не всім

Комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) з ліків для людини рекомендує зробити бустерні дози вакцинами Pfizer і Moderna від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом. Така доза може вводитися через 28 днів після другої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт EMA .

Повідомляється, що за даними досліджень, третя доза цих вакцин збільшує здатність виробляти антитіла проти вірусу, який викликає COVID-19, у пацієнтів з трансплантацією органів з ослабленою імунною системою.

При цьому немає прямих доказів того, що здатність виробляти антитіла у цих пацієнтів захищає від COVID-19. Але очікується, що бустерна доза підвищить захист, принаймні, у деяких пацієнтів.

"EMA буде продовжувати відстежувати будь-які дані про її ефективність", - йдеться в повідомленні.

Також йдеться про те, що важливо розрізняти третю дозу для людей з ослабленою імунною системою і людей з нормальною імунною системою. Відносно останніх дослідження показали значне підвищення рівня антитіл, коли бустерна доза вводиться приблизно через 6 місяців після другої.

"На підставі цих даних комітет прийшов до висновку, що ревакцинація може розглядатися як мінімум через 6 місяців після другої дози для людей у ​​віці 18 років і старше", - додали в EMA.

Але в той же час уточнюється, що в даний час оцінюються дані щодо бустерної дози вакцини Spikevax від Moderna для людей з нормальною імунною системою.