Регулятор ЄС рекомендував бустерні дози Pfizer і Moderna. Але поки не всім

Комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) з ліків для людини рекомендує зробити бустерні дози вакцинами Pfizer і Moderna від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом. Така доза може вводитися через 28 днів після другої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт EMA.
Повідомляється, що за даними досліджень, третя доза цих вакцин збільшує здатність виробляти антитіла проти вірусу, який викликає COVID-19, у пацієнтів з трансплантацією органів з ослабленою імунною системою.
При цьому немає прямих доказів того, що здатність виробляти антитіла у цих пацієнтів захищає від COVID-19. Але очікується, що бустерна доза підвищить захист, принаймні, у деяких пацієнтів.
"EMA буде продовжувати відстежувати будь-які дані про її ефективність", - йдеться в повідомленні.
Також йдеться про те, що важливо розрізняти третю дозу для людей з ослабленою імунною системою і людей з нормальною імунною системою. Відносно останніх дослідження показали значне підвищення рівня антитіл, коли бустерна доза вводиться приблизно через 6 місяців після другої.
"На підставі цих даних комітет прийшов до висновку, що ревакцинація може розглядатися як мінімум через 6 місяців після другої дози для людей у віці 18 років і старше", - додали в EMA.
Але в той же час уточнюється, що в даний час оцінюються дані щодо бустерної дози вакцини Spikevax від Moderna для людей з нормальною імунною системою.
Нагадаємо, в Ізраїлі більше мільйона осіб позбавили COVID-паспортів, оскільки тепер для його отримання потрібно зробити три щеплення.
А до цього Бельгія схвалила ревакцинацію від COVID для літніх людей.