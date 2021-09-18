Регулятор США рекомендує третю дозу Pfizer для людей старше 65 років

Фото: у США рекомендують третю дозу Pfizer людям старше 65 років (Getty Images)

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) підтримав бустерну вакцинацію препаратом Pfizer. Третю дозу рекомендують для людей старше 65 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Також експерти рекомендують вакцинуватися третьою дозою тим, хто знаходиться в групі високого ризику. "Голосування не є обов'язковим, і FDA все ще має прийняти остаточне рішення", - пише видання. Однак результати голосування експертів можуть вплинути на план Адміністрації президента США Джо Байдена щодо прискорення вакцинації. Він хоче розпочати введення бустерних доз більшості людей, які отримали вакцину Pfizer пізніше цього місяця.