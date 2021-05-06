Різкий ріст: в Україні 6038 нових випадків коронавірусу
В Україні за минулу добу виявили 6038 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Харківській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Сьогодні виявили на 3462 нових випадки більше, ніж вчора.
За вчора: госпіталізували 1 849 осіб; померли 374 людини, а одужав 14 351 пацієнт.
За минулу добу зробили 72 373 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 36 945, методом ІФА - 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 968).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
За весь час пандемії в Україні виявили:
- 2 097 024 зараження коронавірусом,
- 1 711 709 одужань від COVID-19,
- 45 451 особа померла.
Нагадаємо, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення скоротити "червону" зону карантину.
Втім, ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину.