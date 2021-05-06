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Різкий ріст: в Україні 6038 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 08:14
Різкий ріст: в Україні 6038 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 6038 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Сьогодні виявили на 3462 нових випадки більше, ніж вчора.

За вчора: госпіталізували 1 849 осіб; померли 374 людини, а одужав 14 351 пацієнт.

За минулу добу зробили 72 373 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 36 945, методом ІФА - 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 968).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили:

  • 2 097 024 зараження коронавірусом,
  • 1 711 709 одужань від COVID-19,
  • 45 451 особа померла.

Нагадаємо, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення скоротити "червону" зону карантину.

Втім, ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину.

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