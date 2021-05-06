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Резкий рост: в Украине 6038 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 08:14
Резкий рост: в Украине 6038 новых случаев коронавируса Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 6038 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Сегодня обнаружили на 3462 новых случаев больше, чем вчера.

За вчера: госпитализировали 1849 человек; умерли 374 человека, а выздоровел 14 351 пациент.

За минувшие сутки сделали 72 373 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 36 945, методом ИФА - 12 460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 968).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили:

  • 2 097 024 заражения коронавирусом,
  • 1 711 709 выздоровлений от COVID-19,
  • 45 451 человек умер.

Напомним, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сократить "красную" зону карантина.

Однако, еще одна область может попасть в "красную" зону карантина.

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