Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
В Україні виявили 1703 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській та Харківській областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізували 1 330 осіб, померли 84 пацієнти, одужали 5733 особи. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).
За добу протестовано:
- методом ПЛР - 15 199 осіб,
- методом ІФА - 3 289 осіб,
- експрес-тестами - 14 002 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 201 472 особи, одужали 2 036 148 осіб, а померли - 50 472.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що кілька регіонів можуть перевести в "зелену" зону карантину.
Також РБК-Україна писало, що в Ужгороді закривають відділення міської лікарні через відсутність хворих.