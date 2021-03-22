Резкий спад: в Украине 7893 новых случая коронавируса

В Украине обнаружили 7893 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений во Львовской, Одесской и Киевской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны .

Отметим, что вчера в Минздраве подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса, что на три тысячи заражений больше, чем сегодня.

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook, что за вчера госпитализировали 3026 человек; умерли 157 человек и 2993 пациента выздоровели.

За минувшие сутки сделали 34 129 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 21 611, методом ИФА - 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8100).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили 1 554 256 COVID-случаев; выздоровели от вируса 1 260 842 лица, а более 30 тысяч человек умерли.