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У Римі ввели масковий режим

Новость на русском → Рим, П'ятниця 02 жовтня 2020 15:43
У Римі ввели масковий режим Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Від сьогодні в італійському Римі ввели обов'язковий масковий режим через збільшення кількості заражень коронавірусом. Його запровадили також у прилеглому до столиці регіоні Лаціо.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, в Італії напередодні вперше з кінця квітня зареєстровано понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу. На Лаціо припадає близько 265 з цих випадків. Низка інших регіонів Італії, в тому числі Кампанія з центром в Неаполі, вже зробили носіння маски обов'язковим на вулиці. Раніше її потрібно було носити тільки в закритих громадських місцях.

Глава охорони здоров'я Лаціо Алессіо Д'Амато заявив, що більшість випадків пов'язані з недотриманням маскового режиму і соціального дистанціювання.

Нагадаємо, уряд Польщі знову посилив карантинні обмеження через різке зростання інфікованих COVID-19.

Крім того, у Франції почали діяти нові карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Австрії ввели масковий режим в магазинах і школах.

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