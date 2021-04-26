Ризики заразитися коронавірусом однакові при будь-якій дистанції, - вчені

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту виявили, що ризики заразитися коронавірусом при знаходженні в одному приміщенні з хворим COVID-19 однакові як на відстані два метри, так і 20. Ключовим фактором ймовірності заразитися вірусом є час, проведений в одному приміщенні з хворим.

Американські вчені розробили метод розрахунку ризиків захворювання на коронавірус в приміщеннях, які враховує безліч факторів. Зокрема, кількість проведеного в приміщенні часу, циркуляцію повітря, використання масок і навіть дихальну активність людини в різні моменти часу.

"Ми стверджуємо, що насправді немає особливої користі від правила два метри соціальної дистанції, особливо коли люди носять маски", - заявив співавтор дослідження Мартін Базантен.

Як пояснив дослідник, повітря, яким людина дихає в масці, має тенденцію підніматися і опускатися в іншому місці кімнати, тому людина більш схильна до середнього фону (в приміщенні), ніж конкретній людині на відстані. Тобто, чим довше людина знаходиться в одному приміщенні з інфікованим, тим вище ймовірність заразитися COVID-19.

При цьому він зазначив, що носіння масок або дотримання дистанції ніяк не зменшує ризик заразитися вірусом.

На думку вченого, періодичне провітрювання приміщення може бути таким же або навіть більш ефективним заходом, ніж впровадження нових дорогих систем фільтрації.

Дослідники стверджують, що маски запобігають передачі коронавірусу в приміщенні, блокуючи прямі потоки повітря, проте більшість передавальних covid-19 людей не кашляють і не чхають, а переносять інфекцію безсимптомно. Тому носіння масок може дати помилкове відчуття захищеності.