ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Різкий спад: в Україні 5062 нових випадки коронавірусу

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 08:05
Різкий спад: в Україні 5062 нових випадки коронавірусу Фото: в Україні спад нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили різкий спад нових випадків коронавірусу - за добу 5062 нових зараження. Найбільше нових заражень в Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

За добу у Дніпропетровській області виявили ще 676 випадків, Одеській - 397, Миколаївській - 375, Львівській - 313, у Києві - 256.

За минулу добу в країні від вірусу померли 195 людей та 6910 пацієнтів одужали.

В Україні за весь час пандемії виявили 2 030 333 COVID-випадків, 42 518 смертей та 1 579 438 одужань.

Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він також уточнив, що за вчора госпіталізували 2 061 особу, а також зробили 25 248 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 15 379, методом ІФА - 2 853, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 7 016).

Нагадаємо, Львівська область з 26 квітня виходить з "червоної" зони карантину.

РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень.

Раніше повідомлялось, що київська влада планує ввести додаткові карантинні обмеження на Великдень.

Зазначимо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус COVID-19
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19