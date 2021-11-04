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"Червона" зона і нові COVID-сертифікати. Як може змінитися карантин наступного тижня

Автор: Ирина Гамерская

"Червона" зона карантину в Україні охопила вже 15 областей і Київ. У цих регіонах введені максимальні обмеження, але з привілеями для вакцинованих.

Детальніше про те, які правила карантину в Україні діють зараз і чого очікувати - в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Червона" зона

У "червоній" зоні станом на 4 листопада знаходиться Київ, а також 15 областей:

  1. Херсонська,
  2. Одеська,
  3. Запорізька,
  4. Донецька,
  5. Дніпропетровська,
  6. Сумська,
  7. Миколаївська,
  8. Рівненська,
  9. Житомирська,
  10. Івано-Франківська,
  11. Київська,
  12. Луганська,
  13. Хмельницька,
  14. Чернігівська,
  15. Львівська.

Першою в "червону" зону потрапила Херсонська область, вже три тижні (з 15 жовтня) в регіоні діють максимальні обмеження. Однак, в Кабміні відзначають стабілізацію ситуації в області. Також про стабілізацію говорять і експерти Київської школи економіки.

Разом з тим, є регіони, які опинилися під загрозою потрапляння в "червону" зону вже на цьому тижні. Йдеться про три області - Харківську, Тернопільську та Волинську.

Зазначимо, рішення про перехід регіону в "червону" зону приймає Держкомісія з ТЕБ і НС. Рішення набирає чинності через два дні після прийняття.

Правила "червоної" зони

У МОЗ повідомляли, що згідно з досвідом попередніх локдаунів, "червона" зона триває близько 37 днів. Мер Києва Віталій Кличко також, говорячи про терміни локдауну в столиці, зазначав, що обмеження можуть затягнутися на місяць. Зазначимо, Київ пішов на локдаун з 1 листопада.

На час "червоної" зони в регіоні діють правила локдауну. Працювати без обмеження можуть тільки продуктові магазини, банки, аптеки, АЗС, ветклініки, пошта. Всі інші, зокрема кафе, ресторани, ТРЦ, можуть працювати при наявності COVID-документів. Це загальні правила для всіх, однак, місцева влада може вводити додаткові обмеження. Так, зокрема, у Києві було прийнято рішення обмежити роботу транспорту - у всіх пасажирів повинні бути COVID-документи. Також Київ закрив молодші класи шкіл, тоді як постанова Кабміну їх роботу не обмежує.

COVID-документи

Підтвердженням безпеки громадян в Україні є вакцинація або тест. Разом з тим, вже наступного тижня список COVID-документів може розширитися. Так, українці зможуть отримати такі сертифікати в додатку "Дія":

  • "жовтий" сертифікат (одна доза вакцини),
  • "зелений" сертифікат (дві дози вакцини),
  • сертифікат про негативний ПЛР-тест,
  • сертифікат про перенесену хворобу.

Ці документи, згенеровані в "Дії", а також в паперовому варіанті є "перепусткою" зокрема, в кафе, ресторани, ТРЦ.

Відзначимо, з 8 листопада педагоги і держчиновники зобов'язані пройти курс вакцинації, в іншому випадку вони будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.

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