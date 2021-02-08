У Росії розкритикували заяви глави дипломатії ЄС після візиту в Москву

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало заяви глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками його візиту в Москву. Його слова розкритикували.

Так, у МЗС РФ підкреслили, що здивовані згідно з оцінками Борреля, які "сильно контрастують з тим, що він сказав під час прес-конференції за підсумками зустрічі.

"Можливо, після прильоту в Брюссель чолі євродипломатії пояснили, як потрібно було розставити акценти, але тоді це лише підтверджує, як і ким насправді формується політика ЄС", - заявили в Москві.