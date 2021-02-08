RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Росії розкритикували заяви глави дипломатії ЄС після візиту в Москву

Автор: Инна Собора

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало заяви глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками його візиту в Москву. Його слова розкритикували.

Про це повідомляє ТАСС.

Популярні новини
Вчені оцінили ефективність першої дози вакцини Pfizer в 90% 04 лютого 2021
Карантин перестав працювати в боротьбі з COVID, - МОЗ Чехії 05 лютого 2021
В Івано-Франківській області посилили карантин через спалах COVID-19 04 лютого 2021
В Україні 4310 нових випадків коронавірусу 06 лютого 2021
У Британії вакцинували від COVID 10 млн жителів 03 лютого 2021
Куба ввела карантин для усіх, хто в'їжджає з-за кордону 06 лютого 2021
Південна Корея схвалила власні ліки від COVID-19 05 лютого 2021
Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом наступного тижня 05 лютого 2021
Австрія з 10 лютого посилить правила в'їзду в країну 04 лютого 2021
В Україні вчора коронавірус підтвердили у 3370 людей 07 лютого 2021

Так, у МЗС РФ підкреслили, що здивовані згідно з оцінками Борреля, які "сильно контрастують з тим, що він сказав під час прес-конференції за підсумками зустрічі.

"Можливо, після прильоту в Брюссель чолі євродипломатії пояснили, як потрібно було розставити акценти, але тоді це лише підтверджує, як і ким насправді формується політика ЄС", - заявили в Москві.

Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом у Москві.

За підсумком поїздки він заявив, що Росія не зацікавлена у переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону. І висилка дипломатів на цьому тижні стала тому підтвердженням.

Глава дипломатії ЄС також заявив, що країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії. В цей раз вони можуть торкнутися сфери порушення прав людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавіруспаспорт
Читайте також
Китай не повідомив про нові випадки зараження COVID-19 вперше майже за два місяці
РФ і Білорусь відновлюють залізничне сполучення через 10 місяців
Прогноз погоди