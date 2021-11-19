Росія третій день поспіль б'є антирекорд зі смертності від COVID

За добу 18 листопада в Росії зафіксували 1 254 смертельні випадки від коронавірусу. Такий показник є рекордним із початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб Москви у Telegram .

Зазначають, що антирекорд смертності від COVID країна б'є вже третій день поспіль. Так, за добу 17 листопада в РФ показник летальних випадків досяг позначки 1 251. А днем раніше були зареєстровані рекордні 1 247 смертей від коронавірусу.

Усього з початку пандемії COVID-19 у Росії померло 261 589 осіб. Загальна кількість заражень за два роки досягла 9 257 068.