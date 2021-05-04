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Російської вакцини "Спутник" в Україні не буде, - Степанов

Автор: Анастасія Рокитна

Європейська служба зовнішніх зв'язків повідомила про кампаню з штучної дискредитації вакцин від коронавірусу. Голова МОЗ України Максим Степанов заявив про російські фейки про вакцини.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, українців намагаються втягнути в "брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин".

"Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca - зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення", - заявив він.

Степанов впевнений, що так РФ намагається проштовхнути свою вакцину "Спутник".

"Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде", - заявив міністр.

Зазначмо, що раніше Європейська служба зовнішніх зв'язків повідомила, що Росія та Китай хочуть підірвати довіру до західних вакцин та інститутів Євросоюзу, що опікуються вакцинацією.

Нагадаємо, американські чиновники підозрюють, що Росія провела кампанію з дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу.

Зазначимо, Росія надала ЄС інший "Супутник V". Він відрізняється від схваленого науковим журналом.

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