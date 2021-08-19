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Ріст продовжується: в Україні за добу виявили 1560 нових випадків коронавірусу

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Четвер 19 серпня 2021 08:24
Ріст продовжується: в Україні за добу виявили 1560 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні зафіксували ріст випадків коронавірусу (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих - 90 дітей та 35 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Загалом за минулу добу госпіталізовано 665 осіб, одужали - 898. Крім того, в Україні зафіксували 32 летальні випадки.

За добу різними методами на наявність коронавірусу протестували майже 50 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

Нагадаємо, добою раніше в Україні виявили 1447 нових випадків коронавірусу.

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