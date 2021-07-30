Ріст випадків продовжується: за добу в Україні 962 нових COVID-хворих
Фото: в Україні виявили 846 нових випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
За добу 29 липня в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих - 51 дитина та 49 медичних працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 488 людей, одужали - 504, померли від коронавірусу 14 людей.
За добу здійснили близько 45 тисяч тестів різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.
Нагадаємо, за 28 липня виявили 846 нових випадків коронавірусу.