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Рост случаев: в Украине 11 627 новых заражений коронавирусом

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 08:05
Рост случаев: в Украине 11 627 новых заражений коронавирусом Фото: COVID-статистика в Украине ухудшается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 11 627 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской области, Киеве и Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Харьковской области (+1203), Киеве (+940), Донецкой области (+809), Львовской области (+667).

Кроме того, за вчера умерли от коронавируса 387 человек, а выздоровели 18 442 пациента.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 059 465 заражений COVID-19, 43 778 смертей, а также 1 635 333 выздоровления.

Также эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Кроме того, за минувшие сутки госпитализировали 3096 человек.

За вчера сделали 93 463 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 41 499, методом ИФА - 16 569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 395).

Напомним, Киев выходит из "красной" зоны карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме того, местные власти Киева сообщили, что город с 1 мая ослабляет карантин и отменяет спецпропуска для проезда в транспорте.

Отметим, премьер Денис Шмыгаль анонсировал сокращение "красной" зоны карантина.

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