RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ріст випадків: в Україні виявили 8147 нових заражень коронавірусом

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

За вчора госпіталізували 2 770 осіб; померли 135 людей і 3889 пацієнтів одужали.

За добу зробили 86 926 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 36 670, методом ІФА - 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).

За весь час пандемії в Україні захворіла 1 325 841 особа; одужали 1 159 311 осіб та 25 596 людей померли.

З початку пандемії зробили 6 809 165 ПЛР-тестів.

Нагадаємо, вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Зазначимо, Україна очікує на поставку першої партії вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX. Очікувалося, що вакцина прибуде в Україну до кінця лютого, але плани змінилися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Симптоми залишаються на місяці: виявлено нові наслідки у дітей після COVID
Moderna розробила оновлену вакцину для захисту від штаму з ПАР
Прогноз погоди