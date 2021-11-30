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Збільшення заражень. В Україні більше 10 тисяч нових COVID-випадків та 561 смерть за добу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу зафіксували більше 10 тисяч нових випадків коронавірусу, крім того, за добу померла 561 людина. Найбільше нових заражень в Києві, Полтавській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Добова статистика

  • Нових випадків - 10 554,
  • Смертей - 561,
  • Госпіталізацій - 1749,
  • Одужань - 25 318.

За добу зробили 36 476 ПЛР-тестів, 8839 ІФА-тестів та 33 811 експерс-тестів.

Ситуація в регіонах та спалах в Києві

У столиці за минулу добу зафіксували значний ріст нових заражень - 1646 та 35 смертей. Порівняно з іншими регіонами - це вдвічі більше.

Найбільше нових заражень за добу в Києві (1646), Полтавській області (875), Донецькій області (706), Черкаській області (645).

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Мінстерство охорони здоров'я України