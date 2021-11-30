Збільшення заражень. В Україні більше 10 тисяч нових COVID-випадків та 561 смерть за добу

В Україні за минулу добу зафіксували більше 10 тисяч нових випадків коронавірусу, крім того, за добу померла 561 людина. Найбільше нових заражень в Києві, Полтавській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу зробили 36 476 ПЛР-тестів, 8839 ІФА-тестів та 33 811 експерс-тестів.
У столиці за минулу добу зафіксували значний ріст нових заражень - 1646 та 35 смертей. Порівняно з іншими регіонами - це вдвічі більше.
Найбільше нових заражень за добу в Києві (1646), Полтавській області (875), Донецькій області (706), Черкаській області (645).