Ріст заражень. В Україні понад 22 тисячі нових COVID-випадків

За інформацією відомства, минулої доби: госпіталізували 5 925 осіб; померли від коронавірусу 692; одужали - 11 593 людей.

Зокрема, здійснено тестувань за добу - 147 563 (методом ПЛР - 72 231, методом ІФА - 20 345, досліджень експрес-тестами - 54 987).

Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях і м. Київ (1416).

Загалом, за весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 825 733 осіб; одужали -2 401 705 осіб; померли від хвороби - 65 628.

Всього в країні було проведено 14 154 508 ПЛР-тестувань.