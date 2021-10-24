У Рівненській області не виключають обмеження на транспорт після переходу в "червону" зону

Рівненська область опівночі 26 жовтня перейде до "червоної" зони карантину. В обласній державній адміністрації не виключать, що після цього можуть ввести обмеження на внутрішньообласні поїздки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Rivne Media".
Як заявив начальник управління інфраструктури ОДА Федір Мисюра, наразі на міжобласному сполучені діє правило, що пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Однак, за його словами, такі ж обмеження можуть накласти і на внутрішньообласні автобусні маршрути.
Мисюра наголосив на необхідності проведення роз'яснювальної роботи серед водіїв на внутрішньообласних маршрутах щодо необхідності вакцинації від коронавірусу.
Нагадаємо, вчора державна комісія ТЕБ та НС вирішила перевести у "червону" зону карантину ще дві області, зокрема Рівненську.