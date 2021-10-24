У Рівненській області не виключають обмеження на транспорт після переходу в "червону" зону

Рівненська область опівночі 26 жовтня перейде до "червоної" зони карантину. В обласній державній адміністрації не виключать, що після цього можуть ввести обмеження на внутрішньообласні поїздки.

Як заявив начальник управління інфраструктури ОДА Федір Мисюра, наразі на міжобласному сполучені діє правило, що пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Однак, за його словами, такі ж обмеження можуть накласти і на внутрішньообласні автобусні маршрути.

Мисюра наголосив на необхідності проведення роз'яснювальної роботи серед водіїв на внутрішньообласних маршрутах щодо необхідності вакцинації від коронавірусу.