RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Рівненській області не виключають обмеження на транспорт після переходу в "червону" зону

Автор: Дмитро Левицький

Рівненська область опівночі 26 жовтня перейде до "червоної" зони карантину. В обласній державній адміністрації не виключать, що після цього можуть ввести обмеження на внутрішньообласні поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Rivne Media".

Як заявив начальник управління інфраструктури ОДА Федір Мисюра, наразі на міжобласному сполучені діє правило, що пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Однак, за його словами, такі ж обмеження можуть накласти і на внутрішньообласні автобусні маршрути.

Мисюра наголосив на необхідності проведення роз'яснювальної роботи серед водіїв на внутрішньообласних маршрутах щодо необхідності вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, вчора державна комісія ТЕБ та НС вирішила перевести у "червону" зону карантину ще дві області, зокрема Рівненську.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська областьКарантинЧервона зона карантинуКоронавірус