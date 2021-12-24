Різдво на карантині. Куди потрібно взяти COVID-документи і паспорт

В Україні починається святкова пора. У всіх містах будуть проводитися масові заходи приурочені до Нового року та Різдва, проте карантинні обмеження в країні скасовуватися не будуть.

У зв'язку з цим для відвідування заходів українцям будуть потрібні сертифікати про вакцинацію. При цьому паспорт громадянина України необхідно носити з собою навіть при поході в магазин або невеликій прогулянці біля будинку.

"Червона" зона

У "червоній" зоні адаптивного карантину, а саме у Запорізькій та Волинській областях, будуть потрібні COVID-документи. Сертифікати необхідно мати при собі при відвідуванні:

масових заходів,

закладів громадського харчування,

кінотеатр,

театр,

музей,

фітнес-клубів і спортзалів.

Які документи потрібні для відвідування закладів та заходів:

"зелений" COVID-сертифікат (діє 365 днів);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген (діє 72 години);

сертифікат про одужання від COVID (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).

"Жовта" зона

У "жовтій" зоні карантину також для відвідування заходів, закладів громадського харчування, музеїв, кінотеатрів будуть потрібні:

"жовтий" COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О (діючі 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (діє 365 днів);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену (діє 72 години);

сертифікат про одужання від COVID (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).

Карантин в Києві

Попри те, що столиця знаходиться в "жовтій" зоні карантину, в столиці діє ряд обмежень, які не введені в інших регіонах.

Зокрема, в Києві тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID -сертифікатом можна відвідувати:

заклади харчування,

готель,

установи та заклади соціального захисту,

спортзали та фітнес-центри,

ЦНАП,

Управління праці та соцзахисту,

Управління Пенсійного фонду,

ТРЦ.

При цьому дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.