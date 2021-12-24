Різдво на карантині. Куди потрібно взяти COVID-документи і паспорт
В Україні починається святкова пора. У всіх містах будуть проводитися масові заходи приурочені до Нового року та Різдва, проте карантинні обмеження в країні скасовуватися не будуть.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У зв'язку з цим для відвідування заходів українцям будуть потрібні сертифікати про вакцинацію. При цьому паспорт громадянина України необхідно носити з собою навіть при поході в магазин або невеликій прогулянці біля будинку.
"Червона" зона
У "червоній" зоні адаптивного карантину, а саме у Запорізькій та Волинській областях, будуть потрібні COVID-документи. Сертифікати необхідно мати при собі при відвідуванні:
- масових заходів,
- закладів громадського харчування,
- кінотеатр,
- театр,
- музей,
- фітнес-клубів і спортзалів.
Які документи потрібні для відвідування закладів та заходів:
- "зелений" COVID-сертифікат (діє 365 днів);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген (діє 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).
"Жовта" зона
У "жовтій" зоні карантину також для відвідування заходів, закладів громадського харчування, музеїв, кінотеатрів будуть потрібні:
- "жовтий" COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О (діючі 30 днів);
- "зелений" COVID-сертифікат (діє 365 днів);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену (діє 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).
Карантин в Києві
Попри те, що столиця знаходиться в "жовтій" зоні карантину, в столиці діє ряд обмежень, які не введені в інших регіонах.
Зокрема, в Києві тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна відвідувати:
- заклади харчування,
- готель,
- установи та заклади соціального захисту,
- спортзали та фітнес-центри,
- ЦНАП,
- Управління праці та соцзахисту,
- Управління Пенсійного фонду,
- ТРЦ.
При цьому дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.