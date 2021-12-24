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Різдво на карантині. Куди потрібно взяти COVID-документи і паспорт

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П'ятниця 24 грудня 2021 19:00
Різдво на карантині. Куди потрібно взяти COVID-документи і паспорт Фото: які документи необхідно мати при собі на святкових заходах (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні починається святкова пора. У всіх містах будуть проводитися масові заходи приурочені до Нового року та Різдва, проте карантинні обмеження в країні скасовуватися не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У зв'язку з цим для відвідування заходів українцям будуть потрібні сертифікати про вакцинацію. При цьому паспорт громадянина України необхідно носити з собою навіть при поході в магазин або невеликій прогулянці біля будинку.

"Червона" зона

У "червоній" зоні адаптивного карантину, а саме у Запорізькій та Волинській областях, будуть потрібні COVID-документи. Сертифікати необхідно мати при собі при відвідуванні:

  • масових заходів,
  • закладів громадського харчування,
  • кінотеатр,
  • театр,
  • музей,
  • фітнес-клубів і спортзалів.

Які документи потрібні для відвідування закладів та заходів:

  • "зелений" COVID-сертифікат (діє 365 днів);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
  • іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген (діє 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).

"Жовта" зона

У "жовтій" зоні карантину також для відвідування заходів, закладів громадського харчування, музеїв, кінотеатрів будуть потрібні:

  • "жовтий" COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О (діючі 30 днів);
  • "зелений" COVID-сертифікат (діє 365 днів);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
  • іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену (діє 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).

Карантин в Києві

Попри те, що столиця знаходиться в "жовтій" зоні карантину, в столиці діє ряд обмежень, які не введені в інших регіонах.

Зокрема, в Києві тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна відвідувати:

  • заклади харчування,
  • готель,
  • установи та заклади соціального захисту,
  • спортзали та фітнес-центри,
  • ЦНАП,
  • Управління праці та соцзахисту,
  • Управління Пенсійного фонду,
  • ТРЦ.

При цьому дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

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