Різдво та Новий рік на карантині: як працюватимуть заклади та транспорт

В Україні до 28 лютого 2021 року діють карантинні обмеження, введені для боротьби з поширенням коронавірусу. Так, новорічні та різдвяні свята в Україні пройдуть з обмеженнями. Детально про обмеження - в матеріалі РБК-Україна.

Графік роботи закладів на Різдво

На Різдво (25 грудня та 7 січня) кафе, бари та ресторани працюватимуть до 23:00, однак розрахункові операції припинятимуться о 22:00. У період з 23:00 до 7-ї години ранку робота закладів громадського харчування, а також розважальних закладів - заборонена.

Також на свята діятимуть обмеження на кількість відвідувачів за одним столиком в закладах громадського харчування: не більше 4 повнолітніх. Крім того, в країні заборонили проведення святкових банкетів, публічних заходів, майстер-класів у закладах громадського харчування.

Ресторанам на Новий рік продовжили роботу

Уряд дозволив закладам громадського харчування працювати всю новорічну ніч. Спочатку Кабмін продовжив тривалість роботи ресторанів до 1:00, але цього тижня вирішили продовжити до 7:00 ранку. Однак обмеження щодо кількості відвідувачів у закладах залишилися незмінними.

Як працюватиме транспорт

Громадський транспорт під час карантину зупиняти не будуть. Однак в транспорті будуть діяти обмеження щодо кількості пасажирів: не більше за кількість сидячих місць. Всі пасажири повинні мати засоби індивідуального захисту. Потяги та літаки також продовжать здійснювати внутрішні та міжнародні рейси.

Що зміниться після свят

Після свят в Україні почнуть діяти посилені обмеження. Посилений карантин триватиме з 8 січня до опівночі 25 січня.

У цей період заклади громадського харчування зможуть тільки видавати замовлення на виніс або доставляти їх за адресою. Громадський транспорт, у порівнянні з весняним жорстким карантином, продовжить працювати без змін.

Нагадаємо, за вчора в Україні зафіксували понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу. Водночас одужали від коронавірусу понад 15 тисяч українців.