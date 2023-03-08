Разведка США до сих пор изучает две версии происхождения COVID-19

Отмечается, что разведывательное сообщество продолжает исследовать, как SARS-CoV-2, вирус, который вызывает COVID-19, впервые заразил людей.

"Все агентства считают, что две гипотезы являются правдоподобными объяснениями происхождения COVID-19: естественный контакт с зараженным животным и инцидент, связанный с лабораторией", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что Китай продолжает препятствовать глобальному расследованию, противится обмену информацией и обвиняет другие страны, включая США.

Биологическое оружие

Глобальные недостатки в подготовленности к пандемии COVID-19 и беспокойство о биозащите, сфабрикованные публичные заявления о разработке биологического оружия в США и постоянные вопросы о происхождении вируса могут вдохновить некоторых противников рассмотреть варианты связанные с разработкой биологического оружия.

Отмечается, что Китай, Иран, Северная Корея и Россия продолжают публично распространять ложные нарративы, которые могут способствовать глобальному восприятию угрозы биологического оружия, в частности, связывают лаборатории США за рубежом с происхождением COVID-19, нарушениями биобезопасности, ненадежными вакцинами и биологическим оружием.

К тому же, быстрое развитие технологий двойного назначения, включая биоинформатику, синтетическую биологию, нанотехнологии и геномное редактирование, может способствовать разработке нового биологического оружия, которое затрудняет выявление и лечение.

Напомним, ранее директор ФСБ Кристофер Урей заявил, что в США считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

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