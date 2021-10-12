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Рубан оцінив можливість введення локдауну в Києві

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 21:21
Рубан оцінив можливість введення локдауну в Києві Фото: голова Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вводити локдаун в Києві на сьогодні передумов немає незважаючи на погіршення ситуації з коронавірусу. Єдиний спосіб уникнути посилення карантину - вакцинація.

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"На сьогодні немає передумов для введення заходів, що стосуються "червоної зони", але є ситуація щодо погіршення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусної інфекції та гострих респіраторних вірусних захворювань", - сказав Рубан у коментарі виданню.

Він зазначив, що введення локдауну - це прерогатива центральної влади і МОЗ. Рубан також підкреслив, що протягом вихідних днів, які будуть з 14 по 18 жовтня, дані про захворюваність інфекцією можуть знизитися і спрогнозувати ситуацію можна буде тільки через тиждень.

Глава Держспоживслужби підкреслив, що єдиний спосіб уникнути посилення карантину - вакцинація. За його словами, якщо щеплення від коронавірусу зроблять близько 70% жителів столиці, то необхідності вводити локдаун не буде.

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