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Румунія передасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Бухарест, Четвер 06 травня 2021 11:27
Румунія передасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca Фото: прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу (facebook com florinVcitu)
Автор: РБК-Україна

Румунія має намір передати Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Це буде безоплатна пожертва.

Про це на прес-конференції після засідання уряду заявив прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

"На засіданні уряду ми схвалили проект постанови, якою ми безоплатно передаємо ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, і ми також підготували деталі для пожертвування 100 000 доз вакцини Україні", - заявив Флорін Кицу.

За його словами, найближчим часом Румунія почне продавати вакцину AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше Україна отримала нову партію вакцини AstraZeneca-SKBio, на цей раз корейського виробництва. Її будуть використовувати, в тому числі, для проведення другого щеплення тим, хто був щеплений індійською Covishield.

Крім того, Польща має намір в травні-червні поставити Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca. Точні терміни поставки будуть залежати від динаміки поставок до Польщі.

Також Україна очікує в травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer. Зокрема, поставки очікуються в рамках глобального механізму COVAX і за прямим контрактом від компанії.

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