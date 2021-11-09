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Найнижчий рівень вакцинації в ЄС: COVID-19 у Болгарії досяг піку

Автор: Іванна Шовкун

У Болгарії припускають, що поточна хвиля коронавірусу могла досягти піку в країні, тому захворюваність вже йде на спад. При цьому Болгарія є однією з країн ЄС, де найнижчий рівень вакцинації проти COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Припущення, що сплеск захворюваності на коронавірус у Болгарії досяг піку, ґрунтується на тому, що семиденний середній показник нових випадків COVID-19 у країні має тенденцію до зниження з початку листопада. Проте минулої доби зареєстрували 5 286 позитивних випадків захворювання - це трохи більше, ніж у середньому за тиждень.

Зазначають, що у лікарнях Болгарії перебувають 8 516 пацієнтів, а 723 із них зараз у реанімації.

Водночас рівень вакцинації у Болгарії дуже низький. Хоча б одну дозу вакцини отримали лише 29,7% дорослих жителів країни. А населення Болгарії становить 6,9 мільйонів людей.

Нагадаємо, влада Сінгапуру заявила, що більше не надаватиметься безкоштовне лікування для інфікованих коронавірусом, які не вакцинувалися.

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КоронавірусБолгария