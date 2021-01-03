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Саудівська Аравія відкрила кордони на тлі мутації COVID

Автор: Инна Собора

Саудівська Аравія 3 січня зніме обмеження на в'їзд в країну. Їх ввели в зв'язку з поширенням нового більш заразного штаму коронавіруса.

Про це повідомляє Saudi Press Agency.

Заборону знімуть в 11:00 за місцевим часом. Пасажири без громадянства Саудівській Аравії можуть в'їхати в країну тільки в тому випадку, якщо вони провели не менше двох тижнів у будь-якій державі, де не було виявлено "британський штам" коронавіруса. При цьому їм необхідно зробити ПЛР-тест на COVID-19.

Ті, хто побував в країнах, де поширюється новий варіант коронавіруса, зобов'язані будуть провести від 3 до 14 днів на карантині. Їм пропонується зробити два ПЛР-тесту: перший при в'їзді в країну, другий - по завершенні ізоляції.

Нагадаємо, 21 грудня влада Саудівської Аравії вирішили повністю припинити міжнародне авіасполучення, закрити сухопутні кордони і морські порти через мутації коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що штам, який зараз стрімко поширюється у Великобританії, був вперше виявлений у вересні.

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