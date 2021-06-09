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Як зробити щеплення українцям з Криму та ОРДЛО: детальна інструкція МОЗ

Автор: Андрій Василюк

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, можуть безкоштовно зробити щеплення від коронавірусу на контрольованій урядом території. Першочергово вакцинуватимуть людей віком 65 років і старше.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України в Telegram.

"Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19. Першочергово щепитимуть людей віком 65 років і старше", - йдеться в повідомленні.

Вакцинуватися можна в одному з 10 пунктів щеплень на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, розташованих поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Як зробити щеплення українцям з ОРДЛО та Криму

  • Зателефонувати до контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19
  • Повідомити про місце свого проживання
  • Обрати зручний пункт щеплення та отримати унікальний ідентифікатор
  • У визначений день треба прибути на КПВВ і назвати свій унікальний ідентифікатор
  • Зробити щеплення в обраному пункті вакцинації
  • Для отримання другої дози треба повторити процедуру.

Нагадаємо, 8 червня в Херсонській області почали вакцинацію від коронавірусу жителів окупованої Автономної республіки Крим. Свої перші щеплення зробили дві особи.

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