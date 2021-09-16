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Сім областей України зберігають високі показники COVID-госпіталізацій

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 вересня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Проте в семи регіонах країни перевищений показник динамік госпіталізацій хворих коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Вінницькій області тривалий час спостерігається перевищення по цьому показнику, наразі він становить 69,8%, раніше складав 56,3-83%.

Крім того, Івано-Франківська область демонструє високу динаміку госпіталізацій COVID-хворих, наразі вона зупинилася на позначці 66,1%, а днем раніше становила 60,6%.

Також тривалий час спостерігається погіршення про цьому ж показнику у Львівській області - 83,1%.

Миколаївська область теж демонструє високу динаміку госпіталізацій. За останніми даними, вона складає 69,3%.

Між тим перевищення зафіксовано у Полтавській області 61,6%, хоча попередньо цей показник становив 42,1%.

Додамо, що Рівненська та Сумська області також мають високу динаміку госпіталізацій COVID-хворих. Вона становить у даних регіонах 73,6% і 50,3% відповідно.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%

Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 1 507 осіб.

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