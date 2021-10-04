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Сім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину

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Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 09:50
Сім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину Фото: сім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок, 4 жовтня сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Показники "помаранчевої" зони мають такі області:

  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька.

Так, у всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація наразі в Чернівецькій області - 609, на другому місці Харківська - 433, хоча нормою є не більше 75 на 100 тисяч населення.

Крім того, рівень COVID-госпіталізацій перевищено у Запорізькій області - 62,5%, Харківській - 68,6%, Херсонській - 65,4 та Чернівецькій 65,6%.

Зазначимо, що рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати більш як 50%.

Разом з тим, у Харківській облсті спостерігається перпевищення норми по завантаженості COVID-ліжок з киснем - 66,4% в порівнянні з дозволеними 65%.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4821 новий випадок коронавірусу.

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