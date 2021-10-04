Сім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину
Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок, 4 жовтня сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Показники "помаранчевої" зони мають такі області:
- Житомирська,
- Запорізька,
- Рівненська,
- Сумська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька.
Так, у всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація наразі в Чернівецькій області - 609, на другому місці Харківська - 433, хоча нормою є не більше 75 на 100 тисяч населення.
Крім того, рівень COVID-госпіталізацій перевищено у Запорізькій області - 62,5%, Харківській - 68,6%, Херсонській - 65,4 та Чернівецькій 65,6%.
Зазначимо, що рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати більш як 50%.
Разом з тим, у Харківській облсті спостерігається перпевищення норми по завантаженості COVID-ліжок з киснем - 66,4% в порівнянні з дозволеними 65%.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4821 новий випадок коронавірусу.