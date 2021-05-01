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Сім країн ЄС у травні почнуть тестування COVID-паспортів

Новость на русском → ЄС, Субота 01 травня 2021 15:27
Сім країн ЄС у травні почнуть тестування COVID-паспортів Фото: сім країн ЄС першими перевірять COVID-паспорт (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Євросоюз розділив країни на три групи для тестування паспортів вакцинації від коронавірусу. У першу групу, яка почне тестування вже у травні, потрапили сім країн.

Про це розповів високопоставлений європейський посадовець, передає грецьке агентство Ekathimerini.

За словами посадовця, у травні тестування COVID-паспортів розпочнеться у Греції, Іспанії, Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембургу. Туристичний Кіпр потрапив у другу групу та проведе тестування пізніше.

Європейський посадовець додав, що цифровий сертифікат вакцинації буде технічно готовий до 1 червня і запрацює вже з 30 червня. Сертифікат буде підтверджувати, що подорожуючі будуть вакциновані проти COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз визначився щодо паспортів вакцинації. У ЄС вирішили, що сертифікат не повинен стати проїзним документом та буде діти всього протягом року.

Додамо, в середині травня Греція планує відкрити кордони для українських туристів. У грецькому уряді розповіли, які правила будуть встановлені для українців.

Крім того, до відкриття кордонів для туристів готується Іспанія. Країна, згідно з планами, почне приймати туристів вже у червні 2021 року.

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