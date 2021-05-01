Сім країн ЄС у травні почнуть тестування COVID-паспортів

Євросоюз розділив країни на три групи для тестування паспортів вакцинації від коронавірусу. У першу групу, яка почне тестування вже у травні, потрапили сім країн.

Про це розповів високопоставлений європейський посадовець, передає грецьке агентство Ekathimerini.

За словами посадовця, у травні тестування COVID-паспортів розпочнеться у Греції, Іспанії, Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембургу. Туристичний Кіпр потрапив у другу групу та проведе тестування пізніше. Європейський посадовець додав, що цифровий сертифікат вакцинації буде технічно готовий до 1 червня і запрацює вже з 30 червня. Сертифікат буде підтверджувати, що подорожуючі будуть вакциновані проти COVID-19.