Це не проїзний документ. ЄС визначився з приводу COVID-паспортів
Європейський парламент ухвалив рішення, що COVID-паспорти вакцинації не повинні обмежувати свободу пересування між країнами. При цьому документ діятимуть протягом року і не буде проїзним документом.
В ході засідання депутати Європарламенту дійшли згоди про те, що новий "сертифікат ЄС COVID-19", що є альтернативою запропонованому Єврокомісією цифровому "зеленому сертифікату", повинен мати термін дії не більше 12 місяців.
Вони також підкреслили, що такий документ не матиме функцій проїзного і не стане попередньою вимогою для реалізації права на вільне переміщення.
При цьому в Європарламенті вважають, що під час поїздок на власників сертифіката не повинні поширюватися додаткові обмеження, такі як самоізоляція або тестування на коронавірус. У той же час неприпустима і дискримінація тих, хто не пройшов вакцинацію.
Депутати вважають, що країни-члени ЄС повинні самі вирішити, чи будуть вони приймати сертифікати вакцинації від інших країн, якщо там використовуються препарати, схвалені ВООЗ.
Нагадавши, цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують запровадити в Європейському Союзі до червня цього року.
Також повідомлялося, що Євросоюз влітку може відкрити кордони для туристів, щеплених схваленими вакцинами.
При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.