Сімейних лікарів зобов'язали обдзвонити українців і розповісти про вакцинацію

Сімейних лікарів в Україні зобов'язали обдзвонити своїх пацієнтів і розповісти про вакцинацію від COVID-19 . Зокрема, про графік роботи та місця розташування вакцинальних пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

У документі йдеться, що структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій повинні провести роботу з керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги.

У свою чергу, вони мають донести до лікарів загальної практики (сімейних лікарів) і терапевтів необхідність продзвонювати пацієнтів та інформувати про можливість вакцинації від COVID-19, графік роботи та місця розташування прищепних пунктів і центрів вакцинації, а також нагадувати про терміни повторної вакцинації.