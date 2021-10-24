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Сертифікат або тест. Запорізька область вводить обмеження на внутрішні перевезення

Автор: Дмитро Левицький

У "червоній" Запорізькій області з 25 жовтня вирішили посилити карантинні обмеження. Обласна комісія з питань ТЕБ та НС запровадила обмеження на внутрішньообласні перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Індустріалка".

Які обмеження вводять

Обласна влада зобов'язала перевізників вжити заходів для 100% вакцинації водіїв на регулярних та нерегулярних перевезеннях. На внутрішньообласних автобусних та залізничних рейсах також вводять вимоги до пасажирів.

Так, потрапити в автобус чи потяг зможуть лише пасажири, які зможуть довести відсутність коронавірусу чи вакцинацію від COVID-19.

Які документи повинні мати пасажири

Щоб скористатися автобусом чи потягом, мешканцям Запорізької області знадобиться один з документів:

  • негативний ПЛР-тест;
  • негативний експрес-тест на антиген;
  • сертифікат вакцинації;
  • довідка про одужання від коронавірусу.

Що ще планують ввести

Обласна влада також розглядає можливість перерозподілу транспорту з менш завантажених маршрутів на більш завантажені, а також введення обмежень на перевезення міським транспортом пільговиків під час пікового навантаження.

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