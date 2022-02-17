Сертифікат про одужання від COVID. Як отримати документ дистанційно: роз'яснення

Для оформлення COVID-сертифікату про одужання від хвороби не обов'язково йти до медзакладу. Достатньо звернутися до лікаря в телефонному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Helsi.

"З лікарем можна звʼязуватись дистанційно, наприклад, запланувати відеоприйом через додаток Helsi, або у телефонному режимі, чи у будь-якому зручному для вас та лікаря месенджері", - йдеться в повідомленні.

Як отримати такий COVID-сертифікат: інструкція

Звернутися до лікаря дистанційно. Лікар заповнить прийом про хворобу та додасть до діагнозу COVID-аналізи. На 15-й день від моменту, коли лікар вніс в систему діагноз COVID-19, у "Дії" сформується сертифікат про одужання з QR-кодом. Документ буде дійсний 105 діб.

Також лікар дистанційно може сформувати лікарняний, а дані про прийом та діагноз COVID-19 можна переглянути у додатку Helsi.