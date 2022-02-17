Сертификат о выздоровлении от COVID. Как получить документ дистанционно: разъяснение

Для оформления COVID-сертификата о выздоровлении от болезни не обязательно идти в медучреждение. Достаточно обратиться к врачу в телефонном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Helsi.

"С врачом можно связаться дистанционно, например, запланировать видеоприйом через приложение Helsi, или в телефонном режиме, или в любом удобном для вас и врача мессенджере", - говорится в сообщении.

Как получить такой COVID-сертификат: инструкция

Обратится к врачу дистанционно. Врач заполнит прием о болезни и добавит к диагнозу COVID-анализы. На 15-й день от момента, когда врач внес в систему диагноз COVID-19, в "Дії" сформируется сертификат о выздоровлении с QR-кодом. Документ будет действителен 105 суток.

Также врач дистанционно может сформировать больничный, а данные о приеме и диагнозе COVID-19 можно просмотреть в приложении Helsi.