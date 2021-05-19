Північна Македонія розпочне видачу COVID-паспортів наступного тижня

Північна Македонія розпочне видачу COVID-паспортів з наступного тижня. Вони будуть являти собою QR-код, який включатиме інформацію про тести на коронавірус, вакцинацію та перенесене захворювання.

"Наступного тижня ми приступимо до видачі так званих зелених перепусток. Документ являє собою QR-код, який буде містити інформацію про пройдений ПЛР-тест і, можливо, наявність антитіл", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, документ дозволить громадянам країни пересуватися країнами Європейського Союзу. Разом з тим міністр підкреслив, що кампанія з вакцинації в Північній Македонії проходить в плановому режимі. На сьогодні в країні зробили щеплення трохи менше 200 тисяч осіб, з яких 30 тисяч отримали дві дози препарату.