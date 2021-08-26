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Шість областей України мають високі ризики поширення COVID-19, - експерт

Автор: Марія Кучерявець

В Україні шість регіонів демонструють високі показники госпіталізацій хворих коронавірусом. Чернівецька область має найгіршу статистику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.

"Критичним регіоном наразі є Чернівецька область... Зараз ми бачимо, що у двічі-тричі рівень госпіталізацій у ній перевищує рівень в інших регіонах...понад третина COVID-ліжок з киснем зайняті у цьому регіоні", - сказав він.

Експерт зазначив, що за останніми даними у Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус становить 83 особи на 100 тисяч населення.

В той час як коефіцієнт виявлення випадків інфікування у регіоні дорівнює 6,8%, рівень госпіталізацій - 23,9 на 100 тисяч населення, а завантаженість ліжок з киснем - 36%.

Також у KSE повідомили, що у 6 регіонах коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%.

Мова йде про Донецьку, Запорізьку, Сумську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.

"Це ті регіони, які наразі мають найбільший ризик поширення захворюваності та зменшення контролю над поширенням... Адже за рекомендаціями ВООЗ, якщо цей показник до 5%, то можна говорити, що захворюваність під контролем", - додав експерт.

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