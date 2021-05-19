Шість регіонів України відповідають показникам "зеленої" зони карантину

В Україні шість регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину. Зараз всі регіони, крім Донецької області, знаходяться в "жовтій" зоні.
Так, "зеленій" зоні відповідають показники за відсотком від епідемічного порогу в Києві (32,9%), Вінницькій (41,3%), Закарпатській (49,8%), Київській (48,9%), Миколаївській (42%) і Полтавській (46,2%) областях. Вінницька область також відповідає "зеленій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування-4,8%.
Зазначимо, "зелений" рівень дозволяє пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо:
захворюваність на грип та ГРВІ на території не менше 13 регіонів країни менше 50 відсотків епідемічного порогу;
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР і за визначенням антигену SARS-CoV - 2) - менше 5 відсотків.
Станом на 19 травня, в Україні лише Донецька область знаходиться в "помаранчевій" зоні, всі інші - "жовті".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.
Раніше РБК-Україна писало, що за вчора в країні виявили 5138 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали понад 17 тисяч осіб.