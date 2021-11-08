У школах США будуть вакцинувати від коронавірусу дітей

У школах США будуть вакцинувати від коронавірусу діти. У них відкриватимуть пункти вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Адміністрація Байдена з наступного тижня планує розіслати в початкові школи США розпорядження про розміщення пунктів вакцинації для дітей. Департамент освіти також закликає школи приєднатися і проводити вебінари, на яких батьки могли б поговорити з лікарями про вакцину.

За словами Хейлі Мідвін, старшого радника Департаменту освіти, округи, в яких плануються відкрити пункти вакцинації для дітей молодшого віку, простягаються від Аляски до Вермонта.

Якщо школи не захочуть відкривати пункти вакцинації, то сім'ї зможуть звернутися за вакцинацією до лікарів в лікарні та інші місця.

"Є багато точок доступу, і, чесно кажучи, немає неправильних дверей", - сказав він.