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У школах США будуть вакцинувати від коронавірусу дітей

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США, Понеділок 08 листопада 2021 00:30
У школах США будуть вакцинувати від коронавірусу дітей Фото: у школах США відкриють пункти вакцинації для дітей (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У школах США будуть вакцинувати від коронавірусу діти. У них відкриватимуть пункти вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Адміністрація Байдена з наступного тижня планує розіслати в початкові школи США розпорядження про розміщення пунктів вакцинації для дітей. Департамент освіти також закликає школи приєднатися і проводити вебінари, на яких батьки могли б поговорити з лікарями про вакцину.

За словами Хейлі Мідвін, старшого радника Департаменту освіти, округи, в яких плануються відкрити пункти вакцинації для дітей молодшого віку, простягаються від Аляски до Вермонта.

Якщо школи не захочуть відкривати пункти вакцинації, то сім'ї зможуть звернутися за вакцинацією до лікарів в лікарні та інші місця.

"Є багато точок доступу, і, чесно кажучи, немає неправильних дверей", - сказав він.

З четверга в США понад 250 сімей записалися на вакцинацію дітей від коронавірусу.

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