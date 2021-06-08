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У школах і ТРЦ. У Херсоні на вихідних відкриють центри вакцинації: хто отримає щеплення

Автор: Юлія Струк

Цієї суботи в Херсоні відкриють три центри вакцинації від коронавірусу. Почнуть вакцинувати від COVID-19 тих, що записалися у лист очікування у додатку або через сайт "Дія".

Про це повідомляє місцеве видання "Херсон типовий".

Директор Департаменту охорони здоров'я Херсонської облдержадмінстрації Віктор Короленко заявив, що в лист очікування записалися понад 8 тисяч жителів області. У місті працюватимуть три центри вакцинації на базі шкіл та торгово-розважального комплексу.

"Вони розраховані на велику кількість людей, мають достатню кількість виходів і санітарні умови для одночасного безпечного перебування великої кількості людей з дотриманням соціальної дистанції", - зазначає видання.

За словами Короленка, на вакцинацію жителів області будуть запрошувати сімейні лікарі. Робити щеплення будуть вакциною CoronaVac, виробленої компанією Sinovaс. На пунктах щеплення чергуватимуть правоохоронці і бригади швидкої допомоги.

У середу фахівці облуправління Держпродспоживслужби з лікарями і поліцейськими перевірять локації для вакцинації на відповідність нормам.

Нагадаємо, протягом минулої доби в Україні 48 161 особи прищепили проти COVID-19. Одну дозу отримали 43 137 осіб, повністю імунізовані - 5 024 людини.

Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу зафіксували 1 602 нових випадки коронавірусу.

При цьому в Євросоюзі вакцинували від коронавірусу близько чверті дорослого населення.

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