У школах і ТРЦ. У Херсоні на вихідних відкриють центри вакцинації: хто отримає щеплення

Директор Департаменту охорони здоров'я Херсонської облдержадмінстрації Віктор Короленко заявив, що в лист очікування записалися понад 8 тисяч жителів області. У місті працюватимуть три центри вакцинації на базі шкіл та торгово-розважального комплексу.

"Вони розраховані на велику кількість людей, мають достатню кількість виходів і санітарні умови для одночасного безпечного перебування великої кількості людей з дотриманням соціальної дистанції", - зазначає видання.

За словами Короленка, на вакцинацію жителів області будуть запрошувати сімейні лікарі. Робити щеплення будуть вакциною CoronaVac, виробленої компанією Sinovaс. На пунктах щеплення чергуватимуть правоохоронці і бригади швидкої допомоги.

У середу фахівці облуправління Держпродспоживслужби з лікарями і поліцейськими перевірять локації для вакцинації на відповідність нормам.