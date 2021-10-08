Школи - на "дистанційку" та припинення планових госпіталізацій. Львів посилює карантин

За його словами, відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ та НС.

"З 18 жовтня школярі 5-11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього тиждень канікул. Таким чином маємо обірвати ланцюжок захворювання", - написав Садовий.

Крім того, місто призупиняє планові госпіталізації та операції у лікарнях, аби залишити місця для на COVID-19.

Також було рекомендовано обмежити розважальні масові заходи.

Мер додав, що рішення стосовно роботи ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу наразі обговорюється.

Садовий додав, що наступне засідання комісії відбудеться наступного тижня.