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Школи на канікули і рейди поліції. Як Харківська область намагається уникнути" червоної " зони

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Харківській області посилюють протиепідемічні заходи, щоб уникнути попадання в "червону" зону карантину. У регіоні школярів відправляють на канікули, обмежують масові заходи і вводять рейди поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

"Ситуація напружена, але в останні дні є певні показники, які дозволяють поки уникнути введення "червоної" зони. Область залишається "помаранчевою", - заявив заступник голови ОДА Михайло Черняк.

За його словами, обласну комісію з питань ТЕБ і НС зобов'язали посилити протиепідеміологічні заходи в регіоні. Зокрема, місцевим органам самоврядування рекомендовано дотримуватися всіх вимог обмежень "помаранчевої" зони.

Крім того, ОДА співпрацює з Нацполіціей і Держспоживслужбою в питанні контролю за дотриманням карантину. Черняк зазначив, що правоохоронці контролюватимуть кількість людей у транспорті, обмеження на проведення масових заходів, дотримання соціальної дистанції.

Заступник голови додав, що через ризик опинитися в "червоній" зоні прийнято рішення оголосити в області з 18 жовтня шкільні канікули.

"Запровадимо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня - чотири святкових вихідних - дозволить на досить суттєвий час обмежити контакти і дітей, і дорослих", - пояснив він.

Нагадаємо, очікувалося, що Харківська область на цьому тижні опиниться в "червоній" зоні карантину, а разом з нею ще два регіони.

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