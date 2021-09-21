Школи можуть піти на карантин, незважаючи на вакцинований персонал: названо умову

За словами Ляшка, введення карантину в школах залежить від деяких умов і однієї вакцинації персоналу для цього недостатньо.

Наприклад, весь клас піде на карантин, якщо в ньому захворіла дитина. Також карантину не уникнути в школах і в тих випадках, якщо половина класів пішла на самоізоляцію.

"Якщо є інфікована дитина - клас іде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію - то школа йде на самоізоляцію. Навіть, якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення, не зупиняючи в країні освітній процес", - пояснив Ляшко.

Також він уточнив, що зараз в Україні з понад 14 тисяч шкіл, 60 навчальних закладів знаходяться на самоізоляції.