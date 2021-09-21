RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Школи можуть піти на карантин, незважаючи на вакцинований персонал: названо умову

Автор: Наталья Скороход

В Україні школи можуть піти на карантин, навіть незважаючи на потрібну кількість вакцинованих працівників. Про це попередив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

За словами Ляшка, введення карантину в школах залежить від деяких умов і однієї вакцинації персоналу для цього недостатньо.

Наприклад, весь клас піде на карантин, якщо в ньому захворіла дитина. Також карантину не уникнути в школах і в тих випадках, якщо половина класів пішла на самоізоляцію.

"Якщо є інфікована дитина - клас іде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію - то школа йде на самоізоляцію. Навіть, якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення, не зупиняючи в країні освітній процес", - пояснив Ляшко.

Також він уточнив, що зараз в Україні з понад 14 тисяч шкіл, 60 навчальних закладів знаходяться на самоізоляції.

Нагадаємо, що Україну можуть перевести в" жовту" карантинну зону. Питання про те розглянуть 21 вересня.

Раніше повідомлялося, що у Харкові вакцинували 85% персоналу навчальних закладів. Шляхом цього місто сподівається не переводити учнів на дистанційне навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусшколаКарантин