Школи Ужгорода переводять на дистанційку: названо дату

З 24 січня по 7 лютого школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання. Це пов'язано зі зростанням захворюваності на гострі респіраторні захворювання і COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради в Facebook .

"З понеділка, 24 січня, у закладах загальної середньої освіти Ужгорода - карантин з дистанційною формою навчання. Вводять його на два тижні", - йдеться в повідомленні.

Карантин відноситься також до міських художніх і спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.

Зазначається, що епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді перевищено в 2,2 рази. У перший раз в цьому епідсезоні лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А.